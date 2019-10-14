Верховный суд Испании приговорил лидеров каталонских сепаратистов до 9-13 лет тюрьмы

Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Еще трое обвиняемых были признаны виновными в непослушании, но они не будут отбывать тюремное заключение.

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Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.

Никто из обвиняемых не был осужден за мятеж, самое серьезное из предъявленных им обвинений.

Обвинение просило приговорить политиков до 25 лет лишения свободы по обвинению в мятеже, подстрекательстве к мятежу и незаконному присвоению государственных средств.

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Защитники каталонских лидеров объявили, что будут обжаловать это решение в Конституционном суде, а также в Европейском суде по правам человека.

Ранее каталонские активисты заявляли об акциях "мирного гражданского неповиновения", если суд не оправдает и не освободит обвиняемых.

Девять лидеров каталонских сепаратистов находились под стражей в течение почти двух лет после их ареста в конце октября 2017 года.

Еще шесть человек скрываются от правосудия, среди них - бывший глава правительства Карлос Пучдемон.