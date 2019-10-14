Испания выдала европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии
Судья Верховного суда Испании Пабло Лларена распорядился выдать новый европейский ордер на арест бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
В ордере говорится, что Пучдемона подозревают в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств в связи с проведением референдума о независимости Каталонии в 2017 году.
Лларена отозвал ордер на арест после того, как Германия в 2018 году отказалась выдать бывшего главу Женералитета по подозрению в бунте. С тех пор Пучдемону угрожал только арест в Испании, поскольку в действии оставался только национальный ордер на арест.
Пучдемон бежал из Испании в Бельгию после референдума о независимости Каталонии в 2017 году.
Напомним, в понедельник утром Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.
Девять лидеров каталонских сепаратистов находились под стражей в течение почти двух лет после их ареста в конце октября 2017 года.
В связи с этим по всей Каталонии начались акции протеста и блокирование дорог. Протестующие также объявили о начале блокады в аэропорту Барселоны.