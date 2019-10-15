В Германии участники прокурдского протеста громили турецкие кафе и магазины

По меньшей мере пять человек, включая полицейского, получили травмы во время курдских демонстраций в немецком городе Херне в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Полиция заявила, что столкновения вспыхнули, когда толпа проходила мимо торгового киоска. Человек внутри киоска провоцировала колонну, показывая рукой оскорбительные жесты. Мужчина и женщина внутри киоска получили травмы в результате столкновений.

После этого демонстранты разбили окна и сломали мебель в турецком кафе. Пострадали один из сотрудников и один полицейский.

По данным немецких СМИ, организатором акции был немец, который регулярно координирует демонстрации по разным поводам в городе. Он также пострадал, пытаясь успокоить некоторых протестующих.

Агентство DPA сообщает, что акция протеста, в которой приняли участие около 350 человек, не была санкционирована местными властями.

Напомним, 9 октября началось наступление турецких военных на севере Сирии. Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".

Анкара считает YPG сирийским ответвлением запрещенной турецкими властями "Рабочей партии Курдистана" (РПК).

Наступление стало возможным после решения президента США Дональда Трампа об окончательном выводе американских войск из Сирии.

Детальнее читайте в статье "Американская 'зрада': что произойдет с Сирией после вывода войск США".