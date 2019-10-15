Каталонія готується до нових протестів: 131 травмований після сутичок з поліцією

Каталонія очікує нового дня мобілізації протестувальників у вівторок після того, як напередодні 131 особа постраждала внаслідок сутичок з поліцією в аеропорту Барселони Ель-Прат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У понеділок Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їхню участь у референдумі про незалежність у 2017 році.

Після цього протестувальники оголосили блокаду аеропорту Барселони, почалися протести й у інших містах, зокрема Жироні. 145 рейсів у Барселоні скасували, крім того, у Каталонії було пошкоджено кілька залізничних колій.

Поліція підтвердила застосування гумових куль з метою стримати натовп. Поки невідомо, чи людина, яка отримала травму очей, стала ціллю однією з тих куль.

Також розслідуватимуть дії поліцейських, які протягнули протестувальника на капоті фургона.

Служба екстреної медичної допомоги при проведенні акцій протесту зафіксувала 131 потерпілого, більшість з яких в Ель-Праті.

На цей час аеропорт Ель-Прат працює в нормальному режимі.