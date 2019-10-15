Каталония готовится к новым протестам: 131 травмированный после столкновений с полицией

Каталония ожидает нового дня мобилизации протестующих во вторник после того, как накануне 131 человек пострадал в результате столкновений с полицией в аэропорту Барселоны Эль-Прат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В понедельник Верховный суд Испании приговорил девять лидеров каталонских сепаратистов к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

После этого протестующие объявили блокаду аэропорта Барселоны, начались протесты и в других городах, в частности Жироне. 145 рейсов в Барселоне отменили, кроме того, в Каталонии было повреждено несколько железнодорожных путей.

Полиция подтвердила применение резиновых пуль для сдерживания толпы. Пока неизвестно, был ли целью одной из этих пуль человек, получивший травму глаз.

Также будут расследовать действия полицейских, которые протащили протестующего на капоте фургона.

Служба экстренной медицинской помощи при проведении акций протеста зафиксировала 131 потерпевшего, большинство из них – в Эль-Прат.

Сейчас аэропорт Эль-Прат работает в нормальном режиме.