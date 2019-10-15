Британія призупиняє експорт озброєнь до Туреччини через наступ у Сирії

Уряд Великої Британії припинить видачу ліцензій на експорт зброї до Туреччини на тлі побоювань, пов'язаних з її військовою операцією на півночі Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Виступаючи в Палаті громад, міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що Британія буде тримати свій експорт до Туреччини під "дуже ретельним і постійним контролем".

"Це не ті дії, які ми очікували від союзника. Це безрозсудно, це контрпродуктивно і грає прямо на руку Росії і звичайно режиму Асада", - сказав він.

Рааб сказав депутатам, що уряд закликав Туреччину "проявляти максимальну стриманість і покласти край цим одностороннім військовим діям".

"Я можу сказати Палаті громад, що подальші експортні ліцензії в Туреччину для предметів, які можуть бути використані у військових операціях в Сирії, не будуть надаватися, поки ми моніторимо ситуацію", - сказав він.

Раніше Франція та Німеччина заявили, що призупиняють продаж зброї до Туреччини через її військову операцію на півночі Сирії.