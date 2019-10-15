Великобритания приостанавливает экспорт вооружений в Турцию из-за наступления в Сирии

Правительство Великобритании приостановит выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию на фоне опасений, связанных с ее военной операцией на севере Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Выступая в Палате общин, министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Великобритания будет держать свой экспорт в Турцию под "очень тщательным и постоянным контролем".

"Это не те действия, которого мы ожидали от союзника. Это безрассудно, это контрпродуктивно и играет прямо на руку России и конечно режиму Асада", - сказал он.

Рааб сказал депутатам, что правительство призвало Турцию "проявлять максимальную сдержанность и положить конец этим односторонним военным действиям".

"Я могу сказать Палате представителей, что дальнейшие экспортные лицензии в Турцию для предметов, которые могут быть использованы в военных операциях в Сирии, не будут предоставляться, пока мы мониторим ситуацию", - сказал он.