Министры ЕС не согласовали начало переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел не смог во вторник принять решение о начале переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом по итогам заседания Совета ЕС заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

"Сегодня решения нет", - сказал Хан, подчеркнув, что теперь этот вопрос обсудят лидеры ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 17-18 октября.

Читайте также Франция против начала переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС – СМИ

"Подавляющее большинство стран-членов поддержали рекомендации комиссии уже не первый раз, а в третий раз за шесть месяцев. Но мы до сих пор там, где мы были, и мне очень жаль, потому что это не то, чем мы можем гордиться", - сказал он.

Еврокомиссар добавил, что следующая отсрочка решения подорвет доверие Западных Балкан и амбиции ЕС стать более сильным глобальным игроком.

Ранее президенты Европейского совета, Европарламента и Еврокомиссии призвали лидеров государств-членов поддержать начало переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

Франция заявила своим коллегам из Европейского Союза, что она против начала переговоров о членстве с Северной Македонией и Албанией.

Франция говорит, что ЕС нужно реформировать изнутри, чтобы бороться с такими вызовами, как изменения климата и миграция, и Албания и Северная Македония должны провести дальнейшие реформы, прежде чем начать переговоры.

Для открытия переговоров о вступлении необходимо единогласие 28 стран-членов ЕС.