Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

Тысячи французских пожарных прошли маршем через Париж во вторник, выступая против низкой оплаты за рискованную работу. Протест закончился столкновениями с полицией - которая устроила собственный протест две недели назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 24.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы, когда марш отклонился от официального маршрута и некоторые пожарные, очевидно, хотели перекрыть проездной путь в восточном Париже, не прислушиваясь к призывам правоохранителей.

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Телеканал BFMTV сообщает, что некоторые участники акции бросали в силовиков дымовые шашки.

Андре Горетти, президент Союза профессиональных пожарных, отметил, что спасатели бастуют с июня, но получили только "презрение" от власти.

В марше приняли участие профессиональные пожарные со всей страны.

Протест пожарных во вторник проходит через две недели после аналогичного протеста полицейских на улицах Парижа, который стал крупнейшим за 20 лет.

В центре требований полицейских - улучшение условий труда, реальная социальная политика для сотрудников Министерства внутренних дел, защита пенсий и замена пенсионной реформы.