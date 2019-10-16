Звільнені моряки пройдуть реабілітацію та лікування у Латвії

У Латвії проходитимуть реабілітацію та лікування українські моряки, які нещодавно повернулися з російського полону.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського лідера.

"Надзвичайно важливою для нас є допомога у гуманітарних питаннях. Це і реабілітація наших захисників у медичних закладах Латвії, і вантажі гуманітарної допомоги, й організація відпочинку для українських дітей, які втратили батьків унаслідок війни на сході України. Нещодавно уряд Латвії запросив на реабілітацію та лікування українських моряків, які повернулися з полону", – сказав він на спільному брифінгу з латвійським колегою Егілсом Левітсом в Ризі.

Левітс підтвердив, що у Латвії проходитимуть лікування українські моряки, та заявив про продовження роботи програми реабілітації українських військових.

Нещодавно Уряд Латвії запросив на реабілітацію та лікування українських моряків, які повернулися з полону. Хочу висловити щиру подяку за таку небайдужість та підтримку! 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/iYIfAHm8Ba — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2019

Надання медичної допомоги в Латвії особам, які отримали тілесні ушкодження під час бойових дій на сході України, розпочалося 2014 року. Донині в Латвії допомогу отримали 56 українців.

Зеленський подякував латвійській стороні за сприяння у впровадженні європейських стандартів в Україні на основі Угоди про асоціацію з ЄС, а також за допомогу у реформуванні Збройних сил відповідно до стандартів НАТО.

"Ми поглиблюватимемо взаємодію у цих напрямах", – запевнив він.

Зеленський також обговорив із Левітсом питання пошуку та повернення коштів злочинного походження, пов'язаних з ексчиновниками України, які були виведені до латвійських банків.

Український лідер, крім того, запевнив, що "ми вже досягли позитиву у справах латвійських компаній, які зазнали спроб рейдерства та беззаконня".