Освобожденные моряки пройдут реабилитацию и лечение в Латвии

В Латвии будут проходить реабилитацию и лечение украинские моряки, которые недавно вернулись из российского плена.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

"Чрезвычайно важна для нас помощь в гуманитарных вопросах. Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей вследствие войны на востоке Украины. Недавно правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, вернувшихся из плена", - сказал он на совместном брифинге с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом в Риге.

Левитс подтвердил, что в Латвии будут проходить лечение украинские моряки, и заявил о продолжении работы программы реабилитации украинских военных.

Нещодавно Уряд Латвії запросив на реабілітацію та лікування українських моряків, які повернулися з полону. Хочу висловити щиру подяку за таку небайдужість та підтримку! 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/iYIfAHm8Ba — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2019

Оказание медицинской помощи в Латвии лицам, получившим телесные повреждения во время боевых действий на востоке Украины, началось в 2014 году. В Латвии уже получили помощь 56 украинцев.

Зеленский поблагодарил латвийскую сторону за содействие во внедрении европейских стандартов в Украине на основе Соглашения об ассоциации с ЕС, а также за помощь в реформировании Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.

"Мы будем углублять взаимодействие по этим направлениям", - заверил он.

Зеленский также обсудил с Левитсом вопросы поиска и возврата средств преступного происхождения, связанных с экс-чиновниками Украины, которые были выведены в латвийские банки.

Украинский лидер, кроме того, заверил, что "мы уже достигли позитива по делам латвийских компаний, подвергшихся попыткам рейдерства и беззаконию".