Германия даст Украине 1,5 млн евро на медоборудование для военных
Четверг, 17 октября 2019, 09:28
Министерство обороны Германии предоставит Украине 1,5 млн евро на приобретение медицинского оборудования.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Украинское и немецкое министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 млн евро для приобретения оборудования", - заявил посол в своем Twitter.
По его словам, средства будут выделены на приобретение мобильных рентген-аппаратов, цифровых хирургических машин и ангиографов.
Ранее немецкие СМИ не обошли вниманием критические высказывания президента Владимира Зеленского о недостаточной поддержке Украины Берлином, опубликовав суммы выделенной помощи с начала конфликта в 2014 году.
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