Германия даст Украине 1,5 млн евро на медоборудование для военных

Министерство обороны Германии предоставит Украине 1,5 млн евро на приобретение медицинского оборудования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Украинское и немецкое министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 млн евро для приобретения оборудования", - заявил посол в своем Twitter.

По его словам, средства будут выделены на приобретение мобильных рентген-аппаратов, цифровых хирургических машин и ангиографов.

Ранее немецкие СМИ не обошли вниманием критические высказывания президента Владимира Зеленского о недостаточной поддержке Украины Берлином, опубликовав суммы выделенной помощи с начала конфликта в 2014 году.