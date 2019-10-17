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Германия даст Украине 1,5 млн евро на медоборудование для военных

Четверг, 17 октября 2019, 09:28

Министерство обороны Германии предоставит Украине 1,5 млн евро на приобретение медицинского оборудования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Украинское и немецкое министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 млн евро для приобретения оборудования", - заявил посол в своем Twitter.

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По его словам, средства будут выделены на приобретение мобильных рентген-аппаратов, цифровых хирургических машин и ангиографов.

Ранее немецкие СМИ не обошли вниманием критические высказывания президента Владимира Зеленского о недостаточной поддержке Украины Берлином, опубликовав суммы выделенной помощи с начала конфликта в 2014 году.

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