Гібралтар проводить вибори на тлі Brexit

На Гібралтарі у четвер відбуваються вибори в 17-місний парламент на тлі непевності щодо того, чого чекати від Brexit британській території, розташованій на півдні Іспанії.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на Associated Press.

Близько 34 тисяч жителів Гібралтару виступили проти виходу з ЄC на референдумі 2016 року. 96% проголосували за те, щоб залишитися у блоці. Потенційні наслідки Brexit для ЄС та його ринку досі не до кінця відомі.

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Для Гібралтару ключовими питаннями у відносинах з ЄС є прикордонні перевірки і доступ на ринки. Гібралтар значною мірою залежить від понад 15 тисяч працівників, більшість із яких є європейцями, які щодня перетинають кордон з Іспанією, членом ЄС.

Міжнародні операції компаній, що базуються в Гібралтарі і займаються азартними онлайн-іграми, потребують доступу на ринок ЄС. На їхню частку припадає близько 25% економіки Гібралтару, близько 40% доходів від корпоративного податку і близько 3 тисяч робочих місць.

Соціалістична робітнича партія Гібралтару в альянсі з Ліберальною партією Гібралтару, як очікується, втретє отримає владу після голосування в четвер.

Соціал-демократи Гібралтару, основна опозиція, пропонують знизити податки, зосередитися на туризмі та будівництві індустріального парку. Нещодавно створена партія "Разом Гібралтар" обіцяє боротися з корупцією і ввести більш справедливу податкову систему.

Результати виборів очікуються у п'ятницю вранці.