Гибралтар проводит выборы на фоне Brexit

На Гибралтаре в четверг проходят выборы в 17-местный парламент на фоне неуверенности относительно того, чего ждать от Brexit британской территории, расположенной на юге Испании.

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на Associated Press.

Около 34 тысяч жителей Гибралтара выступили против выхода из ЕС на референдуме 2016 года. 96% проголосовали за то, чтобы остаться в блоке. Потенциальные последствия Brexit для ЕС и его рынка до сих пор не до конца изучены.

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Для Гибралтара ключевыми вопросами в отношениях с ЕС являются пограничные проверки и доступ на рынки. Гибралтар в значительной степени зависит от более 15 тысяч работников, большинство из которых являются европейцами и ежедневно пересекают границу с Испанией, членом ЕС.

Международные операции компаний, базирующихся в Гибралтаре и занимающихся азартными онлайн-играми, нуждаются в доступе на рынок ЕС. На их долю приходится около 25% экономики Гибралтара, около 40% доходов от корпоративного налога и около 3 тысяч рабочих мест.

Социалистическая рабочая партия Гибралтара в альянсе с Либеральной партией Гибралтара, как ожидается, в третий раз получит власть после голосования в четверг.

Социал-демократы Гибралтара, основная оппозиция, предлагают снизить налоги, сосредоточиться на туризме и строительстве индустриального парка. Недавно созданная партия "Вместе Гибралтар" обещает бороться с коррупцией и ввести более справедливую налоговую систему.

Результаты выборов ожидаются в пятницу утром.