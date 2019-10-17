Европарламент готов одобрить соглашение о Brexit – спикер

Европейский парламент готов принять новое соглашение о Brexit, чтобы Великобритания могла покинуть блок согласно планам 31 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на пресс-конференции в четверг в Брюсселе заявил глава Европарламент Давид Сассоли.

"Мы надеемся, что соглашение будет ратифицировано, и мы готовы сыграть свою роль", - сказал он.

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Ранее брюссельские СМИ сообщили, что соглашение о Brexit может быть вынесено на голосование в юридический комитет Европарламента в понедельник и на пленарное заседание в следующий четверг.

В ЕС ранее заявили, что настроены завершить все необходимые процедуры по ратификации нового соглашения о Brexit 31 октября, как и планировалось ранее.

Как сообщалось, в четверг Великобритания и Европейский Союз договорились о "большом" новом соглашении по Brexit. Ожидается, что парламент Великобритании рассмотрит соглашение в субботу.

Евросоюз и Великобритания должны утвердить соглашение до 31 октября.