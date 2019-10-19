Прем'єр Північної Македонії запропонував дострокові вибори після відмови ЄС

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв запропонував якнайшвидше провести в країні дострокові парламентські вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на македонський телеканал 24.

Таке рішення він пов'язав з тим, що напередодні на саміті ЄС не вдалося узгодити початок переговорів про вступ Північної Македонії до складу блоку.

"Це буде моя пропозиція на завтрашній зустрічі з президентом Стево Пендаровскі", - сказав Заєв, додавши, що організація швидких дострокових виборів необхідна, щоб громадяни висловилися, яким шляхом йти далі.

Заєв підкреслив, що Північна Македонія виконала всі необхідні умови, щоб можна було призначити дату початку переговорів про членство, і назвав рішення ЄС "історичною помилкою".

Прем'єр-міністр також подякував переважній більшості європейських лідерів, які виступали за позитивне рішення почати переговори.

Нагадаємо, саміт ЄС 17-18 жовтня не зміг погодити початок переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією – єврокомісар попереджає про ризики серйозних наслідків для регіону Західних Балкан.

Франція, а також Данія та Нідерланди опираються відкриттю переговорів з Албанією та Північною Македонією про вступ до ЄС.

Париж каже, що перед Євросоюзом зараз занадто багато викликів, аби дозволити приєднання цих двох балканських держав. Серед викликів - запланований Brexit, зростання Китаю, російська загроза та міграція. Франція хоче, щоб Єврокомісія глибоко реформувала спосіб ведення переговорів про приєднання.