Лідер Каталонії закликав Мадрид до переговорів після 5 днів протестів

Глава уряду Каталонії Кім Торра закликав до переговорів з центральним урядом Іспанії після п'яти днів заворушень, що відбулися через ув'язнення каталонських лідерів, які виступають за незалежність регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ми закликаємо виконуючого обов'язки прем'єр-міністра іспанського уряду сісти за стіл переговорів, щоб поговорити", - сказав Торра, додавши, що насильство цього тижня не відображає мирного характеру каталонського руху за незалежність.

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"Насильство ніколи не було і ніколи не буде нашим способом, ні в Барселоні, ні в Таррагоні, ні в Ллейді, ні в Жироні", - сказав він, маючи на увазі міста Каталонії, які були охоплені протестами.

Барселона у п'ятницю пережила найстрашнішу ніч міських заворушень за десятиліття, коли молоді люди в масках перекривали дороги палаючими сміттєвими баками та кидали каміння у силовиків. Поліція шумовими гранатами та сльозогінним газом.

За даними місцевої влади, 182 людей по всьому регіону постраждали, в тому числі 152 в Барселоні. Близько 17 поліцейських також потрапили до лікарень. Поліція заявила, що заарештувала 54 людей у п'ятий день сутичок.

Нагадаємо, Верховний суд Іспанії посадив до в'язниці дев'ять каталонських лідерів сепаратистів.