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Кандидату в єврокомісари від Бельгії висунули нові підозри в корупції

Середа, 2 жовтня 2019, 10:18

Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс, якого висувають на пост єврокомісара з питань правосуддя, зіткнувся з новими звинуваченнями у корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Нові звинувачення надійшли за кілька днів після того, як прокуратура відмовилась проводити розслідування щодо Рейндерса за підозрою у відмиванні грошей через брак доказів.

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Нова юридична скарга, яку цього тижня подав колишній агент розвідки Ніколас Улленс, може ускладнити висунення кандидатури Рейндерса на пост єврокомісара.

Улленс звинувачує Рейндерса у спробі прикрити розслідування щодо нібито незаконних платежів, пов’язаних з діловими угодами з Лівією, Казахстаном та Демократичною Республікою Конго, які лежали в основі розслідування щодо відмивання грошей, закритого минулого тижня.

Рейндерс заперечував будь-які правопорушення. Глава МЗС Бельгії є одним із кандидатів у члени Єврокомісії, яка повинна почати роботу 1 листопада. У середу в Європейському парламенті відбудуться слухання про затвердження його кандидатури.

Нова юридична скарга грунтується на копіях 18 звітів спецслужб між 2009 та 2015 роками, які звинувачують Рейндерса та декількох інших урядових чиновників у відмиванні грошей, заявляє Улленс.

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