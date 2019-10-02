Кандидату в еврокомиссары от Бельгии выдвинули новые подозрения в коррупции
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, которого выдвигают на пост еврокомиссара по вопросам правосудия, столкнулся с новыми обвинениями в коррупции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Новые обвинения поступили через несколько дней после того, как прокуратура отказалась проводить расследование по Рейндерсу по подозрению в отмывании денег за недостаточностью улик.
Новая юридическая жалоба, которую на этой неделе подал бывший агент разведки Николас Улленс, может осложнить выдвижение кандидатуры Рейндерса на пост еврокомиссара.
Улленс обвиняет Рейндерса в попытке прикрыть расследование якобы незаконных платежей, связанных с деловыми соглашениями с Ливией, Казахстаном и Демократической Республикой Конго, которые лежали в основе расследования по отмыванию денег, закрытого на прошлой неделе.
Рейндерс отрицал любые правонарушения. Глава МИД Бельгии является одним из кандидатов в члены Еврокомиссии, которая должна начать работу 1 ноября. В среду в Европейском парламенте пройдут слушания об утверждении его кандидатуры.
Новая юридическая жалоба основывается на копиях 18 отчетов спецслужб между 2009 и 2015 годами, которые обвиняют Рейндерса и нескольких других правительственных чиновников в отмывании денег, заявляет Улленс.