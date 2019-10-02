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Кандидат Польщі у Єврокомісію пройде додаткові слухання через погану презентацію

Середа, 2 жовтня 2019, 13:17

Кандидату у єврокомісари від Польщі Янушу Войцеховському доведеться пройти черговий раунд питань у Європарламенті, оскільки депутати незадоволені його невдалою презентацією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Войцеховського, який є претендентом на посаду комісара із сільськогосподарських питань, критикували зокрема за те, що він не надав конкретних пропозицій щодо захисту європейського сільського господарства, зважаючи на зменшення частки бюджету ЄС для цього портфеля.

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Войцеховський заявив, що готовий ще раз поговорити з депутатами Європарламенту в разі потреби, і це, найімовірніше, станеться через два тижні.

Нагадаємо, кандидат Польщі в наступну Європейську комісію перебуває під слідством агентства ЄС з боротьби із шахрайством OLAF в зв'язку з ймовірними порушеннями у відшкодуванні витрат на відрядження.

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