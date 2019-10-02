Кандидат Польши в Еврокомиссию пройдет дополнительные слушания из-за плохой презентации

Кандидату в еврокомиссары от Польши Янушу Войцеховскому придется пройти очередной раунд вопросов в Европарламенте, поскольку депутаты недовольны его неудачной презентацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Войцеховского, который является претендентом на пост комиссара по сельскохозяйственным вопросам, критиковали в частности за то, что он не предоставил конкретных предложений по защите европейского сельского хозяйства, несмотря на уменьшение доли бюджета ЕС для этого портфеля.

Читайте также В Еврокомиссии пока не знают, будет ли венгерский комиссар отвечать за Украину

Войцеховский заявил, что готов еще раз поговорить с депутатами Европарламента в случае необходимости, и это, скорее всего, произойдет через две недели.

Напомним, кандидат Польши в следующую Европейскую комиссию находится под следствием агентства ЕС по борьбе с мошенничеством OLAF в связи с вероятными нарушениями в возмещении расходов на командировки.