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У Румунії призначили голосування про недовіру уряду

Середа, 2 жовтня 2019, 17:19

Парламент Румунії заявив, що голосування про недовіру уряду прем'єр-міністра Віоріки Денчіле призначене на суботу, 5 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Це рішення розкритикували опозиційні партії, заявивши, що голосування запланували на вихідні таким чином, щоб запобігти оголошенню недовіри уряду.

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Денчіле очолює уряд меншості з кінця серпня, коли Альянс лібералів і демократів (ALDE) вийшов з владної коаліції із соціал-демократами.

Заяву про недовіру підписало 237 депутатів, і 233 голоси знадобляться для її оголошення. Денчіле заявляла, що спроба повалити уряд провалиться.

Влада ЄС і США різко критикували правлячий альянс за пом'якшення антикорупційного законодавства та перебудову судової системи Румунії, яка, за їхніми словами, загрожує верховенству права.

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