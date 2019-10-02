Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

При нападении в финском училище погибла украинка

Российский спецназ с оружием в руках десантировался на остров Норвегии - СМИ

В Эстонии проверят всех украинцев, работающих по договорам аренды

В Еврокомиссии оценили согласие Украины на "формулу Штайнмайера"






В Румынии назначили голосования о недоверии правительству

Среда, 2 октября 2019, 17:19

Парламент Румынии заявил, что голосование о недоверии правительству премьер-министра Виорики Дэнчилэ назначено на субботу, 5 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Это решение раскритиковали оппозиционные партии, заявив, что голосование запланировано на выходные таким образом, чтобы предотвратить объявлениe недоверия правительству.

Читайте также
Румыния предложила евродепутата новым кандидатом в Еврокомиссию

Денчиле возглавляет правительство меньшинства с конца августа, когда Альянс либералов и демократов (ALDE) вышел из правящей коалиции с социал-демократами.

Заявление о недоверии подписало 237 депутатов, и 233 голоса понадобятся для его объявления. Дэнчилэ заявляла, что попытка свергнуть правительство провалится.

Власти ЕС и США резко критиковали правящий альянс за смягчение антикоррупционного законодательства и перестройку судебной системы Румынии, которая, по их словам, грозит верховенству права.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния
powered by lun.ua