В Румынии назначили голосования о недоверии правительству

Парламент Румынии заявил, что голосование о недоверии правительству премьер-министра Виорики Дэнчилэ назначено на субботу, 5 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Это решение раскритиковали оппозиционные партии, заявив, что голосование запланировано на выходные таким образом, чтобы предотвратить объявлениe недоверия правительству.

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Денчиле возглавляет правительство меньшинства с конца августа, когда Альянс либералов и демократов (ALDE) вышел из правящей коалиции с социал-демократами.

Заявление о недоверии подписало 237 депутатов, и 233 голоса понадобятся для его объявления. Дэнчилэ заявляла, что попытка свергнуть правительство провалится.

Власти ЕС и США резко критиковали правящий альянс за смягчение антикоррупционного законодательства и перестройку судебной системы Румынии, которая, по их словам, грозит верховенству права.