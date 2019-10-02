В Румынии назначили голосования о недоверии правительству
Парламент Румынии заявил, что голосование о недоверии правительству премьер-министра Виорики Дэнчилэ назначено на субботу, 5 октября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Это решение раскритиковали оппозиционные партии, заявив, что голосование запланировано на выходные таким образом, чтобы предотвратить объявлениe недоверия правительству.
Денчиле возглавляет правительство меньшинства с конца августа, когда Альянс либералов и демократов (ALDE) вышел из правящей коалиции с социал-демократами.
Заявление о недоверии подписало 237 депутатов, и 233 голоса понадобятся для его объявления. Дэнчилэ заявляла, что попытка свергнуть правительство провалится.
Власти ЕС и США резко критиковали правящий альянс за смягчение антикоррупционного законодательства и перестройку судебной системы Румынии, которая, по их словам, грозит верховенству права.