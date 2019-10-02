Румунія запропонувала євродепутата новим кандидатом в Єврокомісію

Уряд Румунії запропонував відразу дві кандидатури в нову Європейську комісію замість Ровани Плумб, яку не затвердили в Європарламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Бухарест запропонував кандидатури депутата Європарламенту Дана Ніки і державного секретаря з європейських справ Меланії-Габріели Сіот.

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Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Данчіле заявила, що Дан Ніка є вибором Румунії і що "якщо знадобиться жінка", то буде запропонована Сіот. Вона уточнила, що даний момент Сіот є резервним вибором Румунії.

Ніку пропонували на посаду разом з Плумб, але обраний президент Урсула фон дер Ляєн вибрала останню. Однак Комітет з правових питань Європарламенту відхилив кандидатуру Плумб, яка повинна була отримати транспортний портфель.

Ніка - колишній віцепрем'єр Румунії, міністр зв'язку і внутрішніх справ. Він уже вдруге обраний до Європарламенту від правлячої румунської Соціал-демократичної партії.

Румунські антикорупційні прокурори звинувачували його в зловживанні службовим становищем, коли він був міністром зв'язку в період з 2003 по 2004 рік, за рішення про оренду ліцензій Microsoft у одного постачальника без відкриття процедури державних закупівель, як того вимагає закон. Однак справа була припинена, оскільки йому було пред'явлено звинувачення після закінчення терміну давності.

Нагадаємо, в Європарламенті також відхилили кандидатуру Ласло Трочані від Угорщини. Угорський уряд офіційно запропонував кандидатуру посла в ЄС Олівера Вaргейі.

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