Премьер Британии направил ЕС свое последнее предложение по Brexit

Премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил с новым предложением по выходу из ЕС на замену специального механизма относительно ирландской границы – так называемого backstop.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Премьер-министр Британии призвал Брюссель принять его план, предупредив, что Brexit без соглашения будет представлять собой "провал государственного управления, за который все мы будем нести ответственность".

В письме к президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, Джонсон заявил, что backstop, который предусматривает таможенный союз между Британией и ЕС, чтобы избежать жорсткой границы на острове Ирландия, был "мостом в никуда" и "новый путь должен быть найден".

Джонсон предлагает отменить backstop в соглашении о выходе Британии из ЕС и заменить его смесью проверок в портах в Ирландском море и далеко от границы в Ирландии.

Согласно плану, Британия - Англия, Уэльс и Шотландия - будет стремиться достичь торгового соглашения с ЕС до конца 2020 года.

Северная Ирландия выйдет из Таможенного союза ЕС, но останется привязанной к единому рынку регулирования агропродовольственных и промышленных товаров в течение четырех лет.

После этого провинция будет сама решать, оставаться привязанной к правилам ЕС - и уменьшить трение на ирландской границе - или порвать с ними, создав жесткую границу в Северной Ирландии.

Но премьер-министр ясно дал понять в своем письме, что Северная Ирландия должна быть частью таможенной территории Британии, а не ЕС, что требует таможенных проверок далеко от границы.

Напомним, дипломаты и официальные лица Европейского союза заявили, что последнее британское предложение о Brexit, о которой сообщают СМИ, имеет существенные недостатки и не сработает.