ЕС о плане Джонсона: есть и положительные сдвиги, и проблемные моменты

В ЕС прокомментировали представленные премьером Великобритании Борисом Джонсоном предложения по Brexit, отметив, что остаются еще "определенные проблемные моменты".

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии по итогам разговора президента ЕК Жан-Клода Юнкера и Бориса Джонсона, сообщает "Европейская правда".

В разговоре Юнкер отметил позитивные сдвиги, особенно в том, что касается согласования норм регулирования для всех товаров и контроля за товарами, поступающими в Северную Ирландию из Британии.

"Однако, президент также отметил, что есть еще определенные проблемные моменты, которые будут требовать дальнейшей работы в ближайшие дни, в частности, по управлению backstop. Хрупкое равновесие, достигнутое в результате Соглашения Страстной пятницы, должно быть сохранено", - отмечается в сообщении.

Юнкер пообещал Джонсону, что Еврокомиссия рассмотрит его предложения более детально и объективно.

"ЕС хочет заключить соглашение. Мы как и раньше едины и готовы работать 24/7, чтобы это произошло", - заявили в ЕК.

Напомним, Борис Джонсон выступил с новым предложением по выходу из ЕС на замену специального механизма относительно ирландской границы – так называемого backstop.

Джонсон предлагает отменить backstop в соглашении о выходе Британии из ЕС и заменить его смесью проверок в портах в Ирландском море и далеко от границы в Ирландии.