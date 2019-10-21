Евродепутат: Богдан - особая проблема, он очень опасен

Приостановление реформ в Украине, в частности, в сфере здравоохранения, и присутствие Андрея Богдана на посту главы администрации президента вызывают беспокойство.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявила вице-президент комитета ассоциации "Украина-ЕС", депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель.

Она отметила, что сомневается в окружении президента Украины Владимира Зеленского, и в том, в какой степени он правильно информирован о процессах в стране.

"Особую проблему я вижу в господине Богдане, потому что он очень опасен ... Я думала, что Зеленский - новая фигура, но нет. Сам по себе - да, но не люди, которые за ним стоят. Возможно, некоторые из его компании , "Квартала 95", и являются профессионалами ... Но до тех пор, пока Богдан является важнейшей фигурой в его офисе, другим будет очень трудно", - отметила Виола фон Крамон.

Также она раскритиковала отсутствие прогресса в проведении реформы здравоохранения.

"То немногое хорошее, что было достигнуто при президенте Порошенко, пока не продвигается вперед, например, в реформе здравоохранения, и это вызывает беспокойство. Это не соответствует ожиданиям Европы и Европейского парламента о том, что Украина станет европейской страной с европейскими ценностями", - сказала Виола фон Крамон.

По ее словам, первый этап реформы был "одним из крупнейших достижений за очень короткий промежуток времени", когда МОЗ возглавляла Ульяна Супрун, и "даже не начав вторую стадию реформы, новый министр здравоохранения и ее команда делают все против".

Она также подчеркнула, что "Украине нужен украинский парламент, который работает эффективно и осознанно на основе реальных демократических процедур", и отметила, что этого не хватает парламенту, который работает "в турбо-режиме".