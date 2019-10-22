Російський криголам випадково подав сигнал SOS біля берегів Норвегії

Російський криголам "Тор", який прямує до Мурманська, випадково подав сигнал лиха біля берегів Норвегії.

Як пише "Європейська правда", про це російському агентству "Интерфакс" повідомив представник Федерального агентства морського і річкового транспорту РФ.

Раніше джерело в міжнародних службах морського пошуку і порятунку повідомило агентству, що криголам "Тор", побудований на фінській верфі в Wartsila в 1964 році, зв'язався з береговою охороною міста Олесунн і доповів про зупинку двигуна.

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На борту криголама перебувають 33 члени екіпажу.

Про інцидент з російським криголамом повідомляли також західні ЗМІ з посиланням на об'єднаний центр по координації пошуково-рятувальних операцій Норвегії.

За даними норвезьких рятувальників, у криголама виникли проблеми з двигуном, і він втратив хід, однак судно зберегло можливість маневрувати. Повідомлялося, що до судна спрямували буксири.

"Хибна тривога", - сказав співрозмовник агентства "Интерфакс". За його словами, у криголама немає ніяких проблем, а сигнал лиха був поданий після знеструмлення частини обладнання.

Повідомлялося також, що криголам прямує з Санкт-Петербурга в російський арктичний порт Сабетта в Карському морі на півострові Ямал. Тепер стверджується, що судно прямує в Мурманськ через "зміни льодової обстановки".