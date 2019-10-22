Российский ледокол "Тор" случайно подал сигнал SOS у берегов Норвегии
Российский ледокол "Тор", направляющийся в Мурманск, случайно подал сигнал бедствия у берегов Норвегии.
Как пишет "Европейская правда", об этом российскому агентству "Интерфакс" сообщил представитель Федерального агентства морского и речного транспорта РФ.
Ранее источник в международных службах морского поиска и спасения сообщил агентству, что ледокол "Тор", построенный на финской верфи в Wartsila в 1964 году, связался с береговой охраной города Олесунн и доложил об остановке двигателя.
На борту ледокола находятся 33 члена экипажа.
Об инциденте с российским ледоколом сообщали также западные СМИ со ссылкой на объединенный центр по координации поисково-спасательных операций Норвегии.
По данным норвежских спасателей, у ледокола возникли проблемы с двигателем, и он потерял ход, однако судно сохранило возможность маневрировать. Сообщалось, что к судну направили буксиры.
"Ложная тревога", - сказал собеседник агентства "Интерфакс". По его словам, у ледокола нет никаких проблем, а сигнал бедствия был подан после обесточивания части оборудования.
Сообщалось также, что ледокол направляется из Санкт-Петербурга в российский арктический порт Сабетта в Карском море на полуострове Ямал. Теперь утверждается, что судно направляется в Мурманск из-за "изменения ледовой обстановки".