Юнкер назвав ситуацію з Brexit марним витрачанням часу і енергії

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив у вівторок, що Brexit був "марною тратою часу і енергії".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Юнкер висловив роздратування тим, що через Brexit він не міг повністю присвятити свій п'ятирічний мандат тому, щоб блок краще служив своїм громадянам.

Він заявив євродепутатам, що зможе схвалити угоду про Brexit, яка була укладена з Лондоном минулого тижня, як тільки вона була схвалена британським парламентом.

"Тепер нам потрібно дуже уважно стежити за подіями у Вестмінстері, але це неможливо, неможливо уявити, що цей парламент ратифікує угоду до того, як це зробить Вестмінстер. Спочатку Лондон, потім Брюссель і Страсбург", - сказав він.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що рішення ЄС щодо можливого чергового відтермінування Brexit залежить від парламенту Британії.

Британський уряд у понеділок представив парламенту новий законопроєкт про Brexit, який грунтується на домовленій з Брюсселем угоді про Brexit та за умови схвалення гарантує впорядкований вихід країни з ЄС.

Прем'єр Джонсон закликав депутатів підтримати законопроєкт попри їхні скарги про те, що він намагається провести його через Палату громад "на високій швидкості". На розгляд у депутатів буде три дні.

Джонсон пішов на цей крок після того, як спікер британського парламенту Джон Беркоу не дозволив парламентарям ще раз голосувати за угоду про Brexit.