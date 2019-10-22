Юнкер назвал ситуацию с Brexit пустой тратой времени и энергии

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил во вторник, что Brexit был "пустой тратой времени и энергии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Юнкер выразил раздражение тем, что из-за Brexit он не мог полностью посвятить свой пятилетний мандат тому, чтобы блок лучше служил своим гражданам.

Он заявил евродепутатам, что сможет одобрить соглашение о Brexit, заключенное с Лондоном на прошлой неделе, как только оно было одобрено британским парламентом.

"Теперь нам нужно очень внимательно следить за событиями в Вестминстере, но это невозможно, невозможно представить, что этот парламент ратифицирует соглашение до того, как это сделает Вестминстер. Сначала Лондон, затем Брюссель и Страсбург", - сказал он.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что решение ЕС о возможной очередной отсрочке Brexit зависит от парламента Великобритании.

Британское правительство в понедельник представило парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на согласованном с Брюсселем договоре о Brexit и при условии одобрения гарантирует упорядоченный выход страны из ЕС.

Премьер Джонсон призвал депутатов поддержать законопроект, несмотря на их жалобы о том, что он пытается провести его за Палате общин "на высокой скорости". На рассмотрение у депутатов будет три дня.

Джонсон пошел на этот шаг после того, как спикер британского парламента Джон Беркоу не позволил парламентариям еще раз голосовать за соглашение о Brexit.