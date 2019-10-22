Данці намагаються відтягнути від моря 120-річний маяк

120-річний маяк поставили на колеса та рейки, щоб віддалити його від Північного моря, що розмиває берегову лінію північно-західної Данії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Коли 1900 року 23-метровий маяк Руб'єрг Кнуде було запалено вперше, він розміщувався приблизно за 200 метрів від узбережжя. З часом відстань скоротилася до близько шести метрів.

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Арне Боелт, міський голова, заявив, що багато чого може піти не так під час переміщення нефункціонуючої будівлі, що важить близько 1000 тонн і стоїть над обривом. "Але варто ризикувати, альтернативою буде демонтаж маяка", - зазначив він.

Данський міністр охорони довкілля Леа Вермелін назвала маяк "національним скарбом", намагаючись виправдати 5 мільйонів крон, витрачених міністерством на його збереження. Місто Хьйоррінг також вклало свою частку.

Очікується, що переміщення триватиме 10 годин зі швидкістю вісім метрів на годину. Будівлі на її первісному місці загрожували ерозія та переміщення пісків.

Маяк припинив свою роботу 1968 року, коли піски врешті поховали дві суміжні будівлі, і ненадовго був перетворений на музей. Він досі приваблює понад 250 тисяч відвідувачів щороку.