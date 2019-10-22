Датчане пытаются оттянуть от моря 120-летний маяк

120-летний маяк поставили на колеса и рельсы, чтобы отдалить его от Северного моря, размывающего береговую линию северо-западной Дании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Когда в 1900 году 23-метровый маяк Рубьерг Кнуде впервые зажгли, он находился примерно в 200 метрах от побережья. Со временем расстояние сократилось до шести метров.

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Мэр Арне Боэлт заявил, что многое может пойти не так при перемещении нефункционирующей постройки, которая весит около 1000 тонн и стоит над обрывом. "Но стоит рискнуть, альтернативой будет только демонтаж маяка", - отметил он.

Датский министр охраны окружающей среды Леа Вермелин назвала маяк "национальным сокровищем", пытаясь оправдать 5 млн крон, потраченных министерством на его сохранение. Город Хьйорринг также внес свою долю.

Ожидается, что перемещение продлится 10 часов со скоростью восемь метров в час. Зданию на его первоначальном месте угрожали эрозия и перемещение песков.

Маяк прекратил работу в 1968 году, когда пески похоронили под собой две смежных здания, и ненадолго был превращен в музей. Он до сих пор привлекает более 250 тысяч посетителей ежегодно.