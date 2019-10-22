Каталонія: сепаратисти перекрили дороги та залізничні колії

З ранніх годин 22 жовтня сепаратисти блокували дороги та кілька залізниць в десятках місць Каталонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

На одному з приміських маршрутів потяг потрапив у дерево, залишене на коліях протестувальниками. Аварія спричинила затримки руху, обійшлося без жодних жертв.

У вівторок блокади тривали на десятках доріг у районі Барселони, Лериди та Жирони. Більшість демонстрантів є членами радикальних Рад оборони Республіки (CDR), які вимагають негайно проголосити незалежність Каталонії.

У Жироні студенти перекрили під'їзні шляхи до університету, а також входи до будівель кількох університетських факультетів.



Понад 600 людей постраждали в заворушеннях в Каталонії з 14 жовтня, серед них близько 290 поліцейських та жандармів. До вівторка було затримано понад 110 сепаратистів, з яких лише 28 були залишені під вартою.

Лідер Каталонії Кім Торра заявляє, що масові протести, які переросли в запеклі сутички з поліцією у регіоні, не припиняться, поки іспанський уряд не погодиться прислухатися до вимог сепаратистів.

Протести почалися після вироку Верховного суду Іспанії, який 14 жовтня засудив дев'ять політиків-сепаратистів з Каталонії до 9-13 років ув'язнення. На суді їх звинувачували в організації незаконного референдуму про незалежність в регіоні 2017 року.