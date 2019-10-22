Каталония: сепаратисты перекрыли дороги и железнодорожные пути

С ранних часов 22 октября сепаратисты блокировали дороги и несколько железных дорог в десятках мест Каталонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

На одном из пригородных маршрутов поезд попал в дерево, оставленное на путях протестующими. Авария вызвала задержки движения, обошлось без жертв.

Во вторник блокады продолжались на десятках дорог в районе Барселоны, Лериды и Жироны. Большинство демонстрантов - члены радикальных Советов обороны Республики (CDR), которые требуют немедленно провозгласить независимость Каталонии.

В Жироне студенты перекрыли подъездные пути к университету, а также входы в здания нескольких университетских факультетов.

Более 600 человек пострадали в беспорядках в Каталонии с 14 октября, среди них около 290 полицейских и жандармов. К вторнику было задержано более 110 сепаратистов, из которых лишь 28 были оставлены под стражей.

Лидер Каталонии Ким Торра заявляет, что массовые протесты, которые переросли в ожесточенные столкновения с полицией в регионе, не прекратятся, пока испанское правительство не согласится прислушаться к требованиям сепаратистов.

Протесты начались после решения Верховного суда Испании, который 14 октября приговорил девять политиков-сепаратистов из Каталонии к 9-13 годам заключения. На суде их обвиняли в организации незаконного референдума о независимости в регионе в 2017 году.