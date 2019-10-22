Скандал у парламенті Угорщини: депутати зчепилися під час виступу Орбана

Виступ прем'єра Угорщини Віктора Орбана в парламенті 21 жовтня зірвав опозиційний депутат Акош Хадазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.

Хадазі підійшов до трибуни Орбана з двома табличками в руках, на яких було написано "Він мусить брехати, бо вкрадено занадто багато" та "Припиніть пропаганду, зупиніть корупцію".

Cпершу Орбан сам спробував вирвати таблички з рук, але не зміг. Потім Хадазі оточили депутати партії Орбана "Фідес" і врешті-решт силою відібрали їх.

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Хадазі у вівторок заявив, що подасть позов проти одного з колег по парламенту, який нібито вдарив його.

"Мені були неприємні слова, але що важливіше, це була дія. Моя рука була стиснута і потягнута, і Сілард Немет ударив мене. Це було незаконно. Я, мабуть, подам позов", - сказав депутат.