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Скандал в парламенте Венгрии: депутаты сцепились во время выступления Орбана

Вторник, 22 октября 2019, 15:29

Выступление премьера Венгрии Виктора Орбана в парламенте 21 октября сорвал оппозиционный депутат Акош Хадази.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.

Хадази подошел к трибуне Орбана с двумя табличками в руках, на которых было написано "Он должен врать, потому что украдено слишком много" и "Прекратите пропаганду, остановите коррупцию".

Cперва Орбан сам попытался вырвать таблички с рук, но не смог. Затем Хадази окружили депутаты партии Орбана "Фидес" и в конце концов силой отобрали их.

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Хадази во вторник заявил, что подаст иск против одного из коллег по парламенту, который якобы ударил его.

"Мне были неприятны слова, но что более важно, это было действие. Моя рука была сжата и потянута, и Силард Немет ударил меня. Это было незаконно. Я, пожалуй, подам иск", - сказал депутат.

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Венгрия Орбан
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