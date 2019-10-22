Brexit: правительство Британии отзовет соглашение, если парламент не утвердит график его рассмотрения

Правительство Великобритании отзовет из парламента проект нового соглашения о Brexit, если депутаты сегодня не утвердят график его рассмотрения, который предусматривает завершение голосования в течение трех дней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ВВС со ссылкой на источники в правительственном офисе.

Британский парламент сегодня проводит дебаты по соглашению, и вечером ожидается голосование за предложение премьера Бориса Джонсона провести решающее голосование в четверг.

Читайте также Юнкер назвал ситуацию с Brexit пустой тратой времени и энергии

"Если парламент снова проголосует за задержку, поддержав отклонение правительственной программы, а ЕС предложит отсрочку до 31 января, тогда отзовем законопроект. В парламенте больше не будет рассмотрения, и мы перейдем к выборам к Рождеству, если это будет необходимо, путем вотума недоверия", - сказал собеседник.

"Мы не будем тратить последующие месяцы с этим парламентом, который пытается потратить 2020 год на референдумы по Brexit и Шотландии", - добавил он.

Позже Джонсон во время выступления в парламенте подтвердил, что в случае поражения при голосовании о графике, правительству придется отозвать законопроект и "нам придется идти на общие выборы".

Следует отметить, что для назначения досрочных выборов правительству необходимо будет собрать две трети голосов депутатов.

В последних двух голосованиях правительство набирало значительно меньше голосов. Оппозиционные партии заявляют, что поддержат выборы, только если ЕС согласится на отсрочку Brexit.

Если Брюссель не предложит новой отсрочки, Великобритания выйдет из ЕС без соглашения 31 октября.