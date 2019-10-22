В результаті наїзду в Осло постраждала пара семимісячних близнюків
В Осло в результаті наїзду на пішоходів викраденого автомобіля швидкої допомоги постраждали двоє семимісячних близнюків у візочку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.
Правоохоронці не уточнюють кількість людей, які постраждали.
Наразі відомо, що в лікарню доставили двох близнюків-немовлят. В одного незначні травми, в якому стані інший – не повідомляється.
Також у лікарню доставили жінку і подружжя літніх людей.
Поранення отримав і викрадач швидкої, яку пострілами намагалися зупинити правоохоронці. Його затримали.
Поліція поки розшукує жінку, якій присвоїли статус підозрюваної в причетності до інциденту. За даними правоохоронців, вона може перебувати у стані сп’яніння чи під дією наркотичних речовин.
Кілька районів норвезької столиці поки перекриті правоохоронцями.