В результаті наїзду в Осло постраждала пара семимісячних близнюків

В Осло в результаті наїзду на пішоходів викраденого автомобіля швидкої допомоги постраждали двоє семимісячних близнюків у візочку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Правоохоронці не уточнюють кількість людей, які постраждали.

Наразі відомо, що в лікарню доставили двох близнюків-немовлят. В одного незначні травми, в якому стані інший – не повідомляється.

Також у лікарню доставили жінку і подружжя літніх людей.

Поранення отримав і викрадач швидкої, яку пострілами намагалися зупинити правоохоронці. Його затримали.

Поліція поки розшукує жінку, якій присвоїли статус підозрюваної в причетності до інциденту. За даними правоохоронців, вона може перебувати у стані сп’яніння чи під дією наркотичних речовин.

Кілька районів норвезької столиці поки перекриті правоохоронцями.