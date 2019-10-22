В результате наезда в Осло пострадала пара семимесячных близнецов
В Осло в результате наезда на пешеходов похищенного автомобиля скорой помощи пострадали двое семимесячных близнецов в коляске.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.
Правоохранители не уточняют количество пострадавших.
Известно, что в больницу доставили двух близнецов-младенцев. У одного незначительные травмы, о состоянии другого не сообщается.
Также в больницу доставили женщину и пожилых супругов.
Ранение получил и угонщик скорой, которую выстрелами пытались остановить правоохранители. Его задержали.
Полиция пока разыскивает женщину, которой присвоен статус подозреваемой в причастности к инциденту. По данным правоохранителей, она может находиться в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических веществ.
Несколько районов норвежской столицы пока перекрыты милицией.