В результате наезда в Осло пострадала пара семимесячных близнецов

В Осло в результате наезда на пешеходов похищенного автомобиля скорой помощи пострадали двое семимесячных близнецов в коляске.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Правоохранители не уточняют количество пострадавших.

Известно, что в больницу доставили двух близнецов-младенцев. У одного незначительные травмы, о состоянии другого не сообщается.

Также в больницу доставили женщину и пожилых супругов.

Ранение получил и угонщик скорой, которую выстрелами пытались остановить правоохранители. Его задержали.

Полиция пока разыскивает женщину, которой присвоен статус подозреваемой в причастности к инциденту. По данным правоохранителей, она может находиться в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических веществ.

Несколько районов норвежской столицы пока перекрыты милицией.