Джонсон обещает досрочные выборы, если парламент Британии не поддержит соглашение о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложит досрочные выборы, если парламент сегодня не утвердит предложенный им график утверждения нового соглашения о Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Джонсон заявил во время дебатов в Палате общин.

"Я ни в коем случае не позволю продолжать это еще месяцами. Если парламент откажется позволить осуществить Brexit, а взамен пойдет своим путем и решит отложить все до января или, возможно, дольше, то ни при каких обстоятельствах правительство не может продолжать это. И я с большим сожалением должен сказать, что законопроект (о выходе из ЕС. - Ред.) нужно будет отозвать, и нам придется идти вперед... к всеобщим выборам", - сказал Джонсон.

Британский парламент сегодня проводит дебаты по соглашению и вечером ожидается голосование за предложение Джонсона провести решающее голосование по соглашению в четверг.

Следует отметить, что для назначения досрочных выборов правительству необходимо будет собрать две трети голосов депутатов.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что решение ЕС о возможной очередной отсрочке Brexit зависит от парламента Великобритании.

Британское правительство в понедельник представил парламенту новый законопроект о Brexit, основанный на достигнутом с Брюсселем соглашении о Brexit и при условии одобрения гарантирует упорядоченный выход страны из ЕС.

Джонсон призвал депутатов поддержать законопроект, несмотря на их жалобы о том, что он пытается провести его через Палату общин "на высокой скорости". На рассмотрение у депутатов будет три дня.

Джонсон пошел на этот шаг после того, как спикер британского парламента Джон Беркоу не позволил парламентариям еще раз голосовать за соглашение о Brexit.