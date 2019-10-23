Сенат США ратифікував протокол про вступ Північної Македонії в НАТО

Сенат США зробив на крок ближчим приєднання Північної Македонії в НАТО, ратифікувавши протокол про вступ балканської країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Defence News.

Документ підтримав 91 американський сенатор, двоє висловилися проти.

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Раніше протокол ратифікували 24 країни НАТО з 29.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше висловлював сподівання, що процес ратифікації закінчиться до грудня цього року, і в грудні на саміті НАТО в Лондоні країна стане повноправним членом Альянсу.

Нагадаємо, 12 лютого уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

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