Сенат США ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Сенат США сделал на шаг ближе присоединение Северной Македонии в НАТО, ратифицировав протокол о вступлении балканской страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Defence News.
Документ поддержал 91 американский сенатор, двое высказались против.
Ранее протокол ратифицировали 24 страны НАТО из 29.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее выражал надежду, что процесс ратификации закончится к декабрю этого года, и в декабре на саммите НАТО в Лондоне страна станет полноправным членом Альянса.
Напомним, 12 февраля правительство в Скопье официально сообщил об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.
Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.
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