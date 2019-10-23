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Сенат США ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Среда, 23 октября 2019, 07:49

Сенат США сделал на шаг ближе присоединение Северной Македонии в НАТО, ратифицировав протокол о вступлении балканской страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Defence News.

Документ поддержал 91 американский сенатор, двое высказались против.

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Ранее протокол ратифицировали 24 страны НАТО из 29.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее выражал надежду, что процесс ратификации закончится к декабрю этого года, и в декабре на саммите НАТО в Лондоне страна станет полноправным членом Альянса.

Напомним, 12 февраля правительство в Скопье официально сообщил об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

Читайте подробнее: "Путь в НАТО как Македония вырвалась из круга "друзей РФ" и становится членом Альянса".

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Северная Македония США
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