"От заявления Зеленского зависит все": Тэйлор дал показания в деле импичмента Трампу
Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании компании Burisma, где работал сын экс-вице-президента США Джо Байдена.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в тексте вступительного слова во время слушаний в Палате представителей Конгресса США, в которой продолжается процедура расследования импичмента Трампу.
В разговоре с Тейлором посол США в ЕС Сондланд сообщил, что Трамп хочет, "чтобы Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать Burisma и якобы украинское вмешательства в выборы в США 2016-го года", говорится в заявлении дипломата.
"Посол Сондланд также заявил мне, что он осознает, что ранее допустил ошибку, когда сказал украинским чиновникам, что проведение встречи в Белом доме между Зеленским и Трампом будет зависеть от публичного заявления о расследовании - в действительности, заявил мне посол Сондланд,"все" будет зависеть от такого заявления, включая помощь по безопасности", - говорится в заявлении Тейлора.
"Сондланд заявил, что президент Трамп хотел, чтобы Зеленский " вслух и публично" заявил о приказе провести такие расследование", - отмечается в заявлении.
Обозреватели в США указывают, что показания Тейлора в целом подтвердили желание Трампа использовать военную помощь Украине как рычаг давления для начала расследования по Байдену.
Как известно, давление президента США на президента Украины является предметом рассмотрения расследование демократов в Палате представителей Конгресса о начале процедуры импичмента Трампу.
Администрация Трампа не сотрудничает с расследованием, пытаясь заблокировать свидетельства и документы.
4 октября Волкер во время показаний в Конгрессе заявил, что у украинского правительства возникало много вопросов к нему относительно задержки военной помощи, вместо этого он не мог объяснить, почему это происходит.