Комітет Бундестагу може відвідати Київ задля ухвалення рішення щодо Голодомору

Українська сторона працює над тим, щоб вже найближчим часом Київ відвідали члени Петиційного комітету Бундестагу, який розпочав офіційні слухання щодо визнання Голодомору.

Як пише "Європейська правда", про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник у коментарі LB.ua.

"Ми працюємо над тим, щоби вже ближчим часом члени Петиційного комітету Бундестагу відвідали Київ для того, щоб на власні очі переконатися у важливості теми Голодомору для нашого суспільства та ухвалити таке політичне рішення, яке відповідатиме їхній совісті", - зазначив він.

"Тож ми закликаємо депутатів Бундестагу - як із фракцій коаліції, так і опозиції - максимально відповідально і виважено підійти до розгляду питання про визнання Голодомору. Цей розгляд, очевидно, триватиме не один тиждень і не один місяць", - каже Мельник.

Читайте також Визнання Голодомору в Німеччині: посол хоче переформатування двосторонньої комісії

Те, що Петиційний комітет Бундестагу 21 жовтня розпочав офіційні слухання щодо визнання Голодомору - це вже саме по собі є великою дипломатичною перемогою України, каже посол.

За його словами, позиція МЗС ФРН, яке не підтримує ідею визнання Голодомору геноцидом, "не стала для нас несподіванкою".

Мельник додає: незалежно від того, як саме звучатиме рішення, "ключовим є те, що у німецької громадськості та ЗМІ кардинально зміниться ставлення до самого Голодомору".

"І якщо нам вдасться домогтися, щоб ця тема накінець була включена до шкільних підручників з історії, то це вже буде величезним крок уперед на шляху відновлення історичної справедливості та вшануваня мільйонів безневинних жертв", - додав дипломат.