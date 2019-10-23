Комитет Бундестага может посетить Киев для принятия решения по Голодомору

Украинская сторона работает над тем, чтобы уже в ближайшее время Киев посетили члены петиционного комитета Бундестага, который начал официальные слушания по признанию Голодомора.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии LB.ua.

"Мы работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время члены петиционного комитета Бундестага посетили Киев для того, чтобы собственными глазами убедиться в важности темы Голодомора для общества и принять такое политическое решение, которое будет отвечать их совести", - отметил он.

"Поэтому мы призываем депутатов Бундестага - как из фракций коалиции, так и оппозиции - максимально ответственно и взвешенно подойти к рассмотрению вопроса о признании Голодомора. Это рассмотрение, очевидно, займет не одну неделю и не один месяц", - говорит Мельник.

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То, что петиционный комитет Бундестага 21 октября начал официальные слушания по признанию Голодомора - это уже само по себе является большой дипломатической победой Украины, говорит посол.

По его словам, позиция МИД ФРГ, который не поддерживает идею признания Голодомора геноцидом, "не стала для нас неожиданностью".

Мельник добавляет: независимо от того, как будет звучать решение, "ключевым является то, что в немецкой общественности и СМИ кардинально изменится отношение к самому Голодомору".

"И если нам удастся добиться, чтобы эта тема наконец была включена в школьные учебники по истории, то это уже будет огромным шаг вперед на пути восстановления исторической справедливости и чествования миллионов невинных жертв", - добавил дипломат.