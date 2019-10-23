Словенія: відмова Євросоюзу Скоп’є і Тирані матиме катастрофічні наслідки

Міністр закордонних справ Словенії Міро Церар попередив, що рішення ЄС не відкривати переговори про членство з Північною Македонією та Албанією може мати катастрофічні наслідки.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у інтерв’ю агентству Associated Press у вівторок.

"Я вважаю, що це перенесення або не прийняття рішення справді було історичною помилкою. Ми насправді їх підвели. Ми не дотрималися своєї обіцянки, і це дуже погано для обох сторін", - заявив Церар.

Президент Франції Еммануель Макрон відмовляється дозволити будь-яким новим країнам приєднатися до блоку, поки не буде реформовано процедуру розширення. Нідерланди виступають проти кандидатури Албанії.

"Ми втратили свій авторитет і наслідки можуть бути дуже катастрофічними", - сказав глава МЗС Словенії, яка була однією з шести республік Югославії до розпаду федерації у кривавій громадянській війні.

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"Ми знаємо, що регіон Західних Балкан не є стабільним. У цьому регіоні є різні інтереси, які, звичайно, походять з дуже сильних країн", - сказав він.

"Отже, Європейський союз повинен зробити все можливе, щоб охопити регіон, продовжити процес розширення та якнайшвидше розпочати переговори з Північною Македонією та Албанією", - додав Міро Церар.

Нагадаємо, саміт ЄС 17-18 жовтня не зміг погодити початок переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією.

Після цього Північна Македонія вирішила провести дострокові вибори.