Словения: отказ Евросоюза Скопье и Тиране будет иметь катастрофические последствия

Министр иностранных дел Словении Миро Церар предупредил, что решение ЕС не открывать переговоры о членстве с Северной Македонией и Албанией может иметь катастрофические последствия.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью агентству Associated Press во вторник.

"Я считаю, что этот перенос или не принятие решения действительно было исторической ошибкой. Мы на самом деле их подвели. Мы не выполнили своего обещания, и это очень плохо для обеих сторон", - заявил Церар.

Президент Франции Эммануэль Макрона отказывается позволить любым новым странам присоединиться к блоку, пока не будет реформирована процедура расширения. Нидерланды выступают против кандидатуры Албании.

"Мы потеряли свой авторитет и последствия могут быть очень катастрофическими", - сказал глава МИД Словении, которая была одной из шести республик Югославии до распада федерации в кровавой гражданской войне.

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"Мы знаем, что регион Западных Балкан не является стабильным. В этом регионе есть разные интересы, которые, конечно, высходят из очень сильных стран", - сказал он.

"Итак, Европейский союз должен сделать все возможное, чтобы охватить регион, продолжить процесс расширения и как можно быстрее начать переговоры с Северной Македонией и Албанией", - добавил Церар.

Напомним, саммит ЕС 17-18 октября не смог согласовать начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией.

После этого Северная Македония решила провести досрочные выборы.