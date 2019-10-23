Словения: отказ Евросоюза Скопье и Тиране будет иметь катастрофические последствия
Министр иностранных дел Словении Миро Церар предупредил, что решение ЕС не открывать переговоры о членстве с Северной Македонией и Албанией может иметь катастрофические последствия.
Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью агентству Associated Press во вторник.
"Я считаю, что этот перенос или не принятие решения действительно было исторической ошибкой. Мы на самом деле их подвели. Мы не выполнили своего обещания, и это очень плохо для обеих сторон", - заявил Церар.
Президент Франции Эммануэль Макрона отказывается позволить любым новым странам присоединиться к блоку, пока не будет реформирована процедура расширения. Нидерланды выступают против кандидатуры Албании.
"Мы потеряли свой авторитет и последствия могут быть очень катастрофическими", - сказал глава МИД Словении, которая была одной из шести республик Югославии до распада федерации в кровавой гражданской войне.
"Мы знаем, что регион Западных Балкан не является стабильным. В этом регионе есть разные интересы, которые, конечно, высходят из очень сильных стран", - сказал он.
"Итак, Европейский союз должен сделать все возможное, чтобы охватить регион, продолжить процесс расширения и как можно быстрее начать переговоры с Северной Македонией и Албанией", - добавил Церар.
Напомним, саммит ЕС 17-18 октября не смог согласовать начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией.
После этого Северная Македония решила провести досрочные выборы.