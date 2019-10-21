Північна Македонія призначила дострокові вибори після відмови ЄС почати переговори

Лідери парламентських партій Північної Македонії погодили дату дострокових виборів, до яких 19 жовтня закликав прем’єр-міністр Зоран Заєв.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на македонський телеканал 24.

Лідери головних політичних партій країни провели зустріч у неділю і домовилися про проведення виборів 12 квітня – на вісім місяців раніше, ніж мали відбутися чергові парламентські вибори.

Заєв також повідомив, що з 3 січня у Північній Македонії діятиме технічний уряд.

Ця дата виборів не завадить процес ратифікації протоколу про вступ країни до НАТО. Північна Македонія, як очікується, стане повноправним членом Альянсу на початку грудня.

Нагадаємо, саміт ЄС 17-18 жовтня не зміг погодити початок переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією.

Франція, а також Данія та Нідерланди опираються відкриттю переговорів з Албанією та Північною Македонією про вступ до ЄС.

Париж каже, що перед Євросоюзом зараз занадто багато викликів, аби дозволити приєднання цих двох балканських держав. Серед викликів - запланований Brexit, зростання Китаю, російська загроза та міграція. Франція хоче, щоб Єврокомісія глибоко реформувала спосіб ведення переговорів про приєднання.