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Уряд Швейцарії заборонив "дробити" курчат чоловічої статі

Середа, 23 жовтня 2019, 13:26

Швейцарія заборонила практику вбивства новонароджених курчат-самців за допомогою дробарки, посилаючись на прогрес у техніці визначення статі пташенят у яйці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Уряд вирішив, що заборона набере чинності 1 січня.

У рішенні сказано, що останніми роками практику знищення живих пташенят шляхом летальної "механічної процедури" застосовує порівняно мало інкубаторів.

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Мільярди курчат чоловічої статі вбивають щороку по всій планеті - зазвичай пропускаючи через дробарку або ж труячи газом.

Вбивати їх за допомогою газу у Швейцарії все одно буде дозволено.

Уряд заявив, що методи визначення статі пташенят у яйцеклітині ще недостатньо доступні, проте кілька компаній та університетів наполегливо працюють над розробкою "комерційного методу".

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